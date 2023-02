El certámen actual de Gran Hermano está en las instancias finales en donde cualquier estrategia comienza a ser válida y en momentos en los que las especulaciones inundan a los participantes, Julieta disparó contra Marcos por el futuro del juego.

Luego de un grito dirigido contra Julieta Poggio en el que le avisaron desde el exterior que Nacho la había nominado, los ánimos de la hermanita se dispararon y confesó que para esta altura, espera que cualquiera de sus compañeros la vote, incluso el salteño, con quien ha forjado una intensa relación desde que ingresaron al reality.

Julieta cree que Marcos puede nominarla.

En una de las tantas charlas ínitimas que la jóven tiene con su inseparable amiga Daniela, le confesó que ante la etapa final de Gran Hermano, sabe que las nominaciones podrían caer de cualquier lado y que si en este momento, Marcos la vota, no sería algo que le duela, si no que dejó entrever que lo espera.

Fue así que a tan solo unas horas de llevarse a cabo la gala de nominación, “Disney” soltó una feróz frase sobre el grito que llegó a sus oídos: “No me duele como me dolería de ustedes. Pero me duele menos algo de Lucila o de Cami. Del Primo me dolería menos”, dijo.

Sin embargo, Julieta está concentrada en su juego y sabe que estos podrían ser sus últimos momentos en la casa más famosa del país, porque la definición de la placa está cada vez más cerca y no quiere dar ventaja alguna respecto del resto de los hermanitos.

Es así que este domingo se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en la que Ariel, Nacho, Julieta y Marcos se medirán cabeza a cabeza para ver cuál de ellos cuatro se convertirá en el próximo participante en salir por la puerta y abandonar Gran Hermano.