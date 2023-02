La separación entre Shakira y Gerard Piqué no solo fue un escándalo por los motivos de la ruptura, los cuales involucraron a Clara Chía Martí, sino también, porque hasta los ex suegros de la cantante quedaron dentro de la polémica.

Los secretos sobre la relación entre la intérprete de ‘Montonía‘ y los padres del ex futbolista comenzaron a saberse luego de que en la canción junto a Bizarrap la colombiana exprese que “la dejó con la vecina de suegra”, haciendo referencia a la casa que Piqué construyó para sus papás al lado del hogar donde vivía con Shakira.

En ese sentido, una vez que se separaron, el exbutbolista se mudó solo mientras que la cantante colombiana quedó con Joan Piqué y Montserrat Bernabeu como vecinos. Sin embargo, los padres de el ex defensor del Barcelona estarían a punto de tomar una dramática decisión por culpa de Shakira.

Lo cierto, es que desde que se separó de Piqué, la intérprete de ‘Te Felicito’ no paró de hacer fiestas y poner música a todo volumen. Además, los fanáticos todos los días se hacen presentes en la puerta de la mansión, como así también los paparazzis. Informa Voces Críticas.

De esta manera, Joan Piqué y Montserrat Berbaneu ya no soportarían la situación planean mudarse lejos de Shakira. Sin embargo, luego de que se conociera la información de que la cantante tenía pensado mudarse a Miami con sus hijos, han desestimado la idea.

De todas formas, los ex suegros de la colombiana ya no soportan ser vecinos de la cantante y de no irse en el corto plazo ellos tomarían la decisión de trasladarse a otro lugar.