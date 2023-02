Todos los seguidores de las grandes celebridades estuvieron atentos el pasado 5 de febrero en el gran evento de los Grammy 2023, y como lo era de esperar, hubo memes, el principal fue de Ben Affleck, quien ya había protagonizado anteriormente.

El actor y esposo de Jennifer López se volvió tendencia en estas horas por sus polémicas expresiones faciales en el momento de entrega de los premios Grammy 2023, lo cual fue captado por las cámaras y los seguidores de las redes se encargaron del resto.

Tal parece que Ben Affleck estaba muy aburrido y mostró un total desinterés en el mencionado evento, y las cámaras estaban enfocándolo justo en el momento que hacía gestos de total desinterés, informa Voces Críticas.

Jennifer Lopez se ve que trae cortito a Ben Affleck ya me lo andaba puteando a media premiación 😂

Casi pude escuchar el

Ya ves te dije que … bla bla bla ahorita ni me hables Ben no quiero pelear no me hables te lo digo enserio pic.twitter.com/gvJeHLPYSt

— Danydrugs (@DanydrugSS) February 6, 2023