Luego de conocerse las sentencias para los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen se desmayó en plena audiencia. Es uno de los cinco rugbiers que fueron condenados a prisión perpetua.

Por ese motivo, los jueces del Tribunal de Dolores determinaron el desalojamiento de la sala durante unos 15 minutos, antes de continuar leyendo el veredicto.

Así, Maximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a perpetua.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

La lectura tuvo que ser interrumpida luego de los anuncios y la sala fue evacuada. Rosalía Zárate, la madre de Thomsen, pidió un médico. “Déjenme estar con él”, gritó, en referencia a su hijo. “Saquen a todos los periodistas la puta que lo parió. No me importa más nada”. Así, también fue puesta la transmisión por Youtube, ahora con 95 mil usuarios.

Los acusados restantes recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios

Termina un caso paradigmático, un hecho que identificó a la sociedad y que lo volvió el expediente más seguido por el público general desde el femicidio de Ángeles Rawson en 2014. La síntesis más lúcida al respecto, de por qué este caso atrapó la atención general, fue realizada por el juez David Mancinelli, el encargado de enviar a prisión a los rugbiers, bajo cuya firma estuvo la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni e inicialmente el fiscal Walter Mércuri.

“Las bondades de Fernando captaron la atención de la sociedad. Era un hijo cariñoso, un compañero leal, un novio fiel, comprometido con tareas sociales. Silvino y Graciela criaron a un ser humano hermoso. No fue el justo el final que tuvo, no merecía ese martirio. Y la gente vio en Fernando a sus hijos, a sus hermanos. La sociedad ya no tolera la violencia, la prepotencia. Fernando fue abrazado como un símbolo de paz”.

Los fundamentos del fallo estarán disponibles en la jornada de hoy en la página de la Suprema Corte bonaerense. En todo caso, el equipo de defensores de los acusados ya tiene redactada su apelación que presentará en Casación. El destino de los acusados en la cárcel podrá comenzar a dividirse, tras estar encerrados tres años en pabellones exclusivos para ellos, estipulan fuentes penitenciarias. Podrán ser separados y enviados incluso lejos de sus familias, de acuerdo a los pedidos de cupo que haga la Justicia.

La jueza tras el incidente decidió llamar a un médico para asistirlo y se pausó la lectura de sentencia. Cuando retornó la lectura de la sentencia Máximo Thomsen no se encontraba en la sala y los padres de los acusados tampoco. Luciano Pertossi fue el único acusado que lloró desconsoladamente ante la sentencia a condena perpetua.

A su vez, se solicitó que se investigue por delitos de falso testimonio a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo.