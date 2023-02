Ninel Conde se ha convertido en una gran usuaria de las redes sociales. Allí muestra todos sus looks y comparte imágenes con sus seguidores quienen no paran de halagarla en cada una de las publicaciones que hace. Ahora publicó unas nuevas imágenes que dejó a más de uno con la boca abierta.

En esta oportunidad, Conde se mostró con un vestuario sensual y publicó una frase inspiradora. Allí posteó que los días domingos a ella le transmiten energía pura y diferente. Por eso aconsejó a sus seguidores que “disfruten su día de paz”. Las fotos que compartió dejó a todos atónitos.

En el posteo de Ninel, donde se dirigió a sus seguidores, se mostró con un colorido bikini con estampados florales. Sobre el traje de baño, usó un vestido de playa que estaba confeccionado con una tela transparente que dejaron al descubierto su impactante silueta. Informa Voces Críticas.

Pero eso no fue todo. La cantante de “Ayer y hoy” compartió una segunda foto. En ella mostró su bello rostro. Allí se vio impecablemente maquillada y peinada. Los que la observaron dijeron que aparentaba tener 20 años, mucho más rejuvenecida. Además de mostrar su rostro, también dejó ver un escotado traje de baño.

La publicación de Ninel Conde causó un gran furor entre sus seguidores que de manera inmediata reaccionaron a las imágenes. Es así que en pocos minutos el posteo acumuló más de 10 mil like. Pero eso no fue todo, los admiradores no se guardaron nada y le hicieron llegar sus comentarios y halagos.

De esta manera, la cantante mexicana de 46 años se posiciona como una de las más bellas de la industria del entretenimientos. Es que sus seguidores no paran de admirarla. Incluso ella se destaca en las redes por ser modelo de On Lyfans y compartir impactantes vestuarios con sus seguidores.