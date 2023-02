Desde que se separó de Gerad Piqué, Shakira ha lanzado 3 canciones sobre la polémica separación. La Music Sessions #53 fue la última y la más polémica. Ahí no dejó títere con cabeza. Además de nombrar y defenestrar a su ex pareja, apuntó a Clara Chía y hasta su ex suegra.

Ahora y en medio del auge de la canción con Bizarrap, la colombiana estaría lanzando su próximo ataque artístico. Es así que medios del Reino Unido afirmaron que la ex pareja de de Piqué está realizando un nuevo trabajo discográfico donde nuevamente apuntará de lleno al ex jugador del Barcelona.

Es así que indicaron que ese proyecto surgió antes de que descubriera la infidelidad de Piqué. Por eso es que tuvo que modificar muchas letras y hasta el proyecto en sí. Este será más revelador y allí dará indicios más precisos de lo que pasó en la relación con su pareja y las razones del fracaso de la misma.

Por eso, si la Music Sessions #53 fue polémica y ha generado las más diversas reacciones, dicen que lo que se viene será realmente letal contra el padre de sus hijos. Es que ahora no será una canción sino que será un álbum completo, de acuerdo a lo que indicaron las fuentes discográficas. Informa Voces Críticas.

Por ello es que afirman que en la nueva producción que está realizando la cantante de “Te felicito” se van a revelar más detallas de la pareja e intimidades del ex jugador del Barcelona. Por ello es que hay grandes expectactivas de lo que podría ser el nuevo lanzamiento de Shakira.

Si bien Shakira no se ha referido a este tema en particular, está claro que en cada canción que reliza apunta de lleno y sin clemencia contra el padre de sus hijos y hasta la familia de él. Tal vez como dijo: ya no llora, ahora factura y con estos temas ha alcanzado verdaderos récords de ganancias.