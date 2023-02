En medio de las investigaciones que se le están realizando al Manchester City debido a supuestos incumplimientos de las normas del ‘Fair Play Financiero’, se conocieron datos relevantes en cuanto a la vida económica del club. En concreto, distintos equipos de la Premier League denunciaron al cuadro ciudadano por diversas operaciones realizadas entre los años 2009 y 2018.

Estas investigaciones ya llevan desarrollándose por cuatro años y, aunque desde el club de Manchester advirtieron que se llevaron una gran sorpresa cuando supieron de las acusaciones, lo cierto es que la causa está más que bien armada. Si bien la dirigencia citadina indicó haber proporcionado a los dirigentes del fútbol inglés las cuentas bien detalladas, no se descarta una alteración en dichos documentos.

En concreto, se advierte que el Manchester City “maquilló” los libros de cuentas durante años, dándoles pagos inapropiados tanto a entrenadores como a jugadores. De esa forma, intentaron evadir las normas del Fair Play Financiero instauradas desde la FIFA. La principal acusación tiene que ver con esto, con el ocultamiento de información financiera precisa y correcta.

En este contexto, se filtraron los supuestos salarios que reciben los jugadores del equipo ciudadano, donde se muestran cifras que no se condicen con la realidad del club. Según los papeles, por ejemplo, Erling Haaland percibe un salario anual de 23.442.510 dólares, mientras que Julián Álvarez recibe 3.125.668 de la misma moneda.

En esta misma lista, también se filtró el salario que percibe Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. Sin contar objetivos y demás bonus, el catalán gana unos U$S 25.846.870 anualmente. Eso es más del jugador más caro de la plantilla, Kevin De Bruyne, que percibe U$S 25.005.344 por año.

Entre otros salarios, también se destacan el de Jack Grealish (U$S 18.754.008); el de John Stones (U$S 15.628.340); Phil Foden (U$S 14.065.506); Rodri (U$S 13.752.939); Manuel Akanji (U$S 11.252.404); Ruben Dias (U$S 10.835.648); Kalvin Phillips (U$S 9.377.000); Bernardo Silva (U$S 9.377.000); Ilkay Gundogan (U$S 8.751.870); Riyad Mahrez (U$S 7.501.603); Aymeric Laporte (U$S 6.876.469); Nathan Aké (U$S 5.770.464); Ederson (U$S 4.063.368) y, finalmente, Stefan Ortega (U$S 3.438.234). Informa Voces Críticas.