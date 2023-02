Es sabido que, tanto la reina Sofía como Juan Carlos I, no estaban a gusto con que su hijo, el rey Felipe VI, tuviera un romance con Letizia. De hecho “hicieron todo lo posible” para cancelar la boda entre ambos. Sin embargo, Letizia no fue la primera novia que no agradó dentro de la realeza.

Al parecer, para la reina Sofía ninguna joven era “la indicada” para su hijo. Y es que Felipe VI sentía una fuerte atracción por las mujeres que nada tenían que ver con su vida, es decir, “las plebeyas”. Además, cada una de ellas cargaba siempre “con alguna polémica en sus espaldas”.

Una de las primeras parejas de Felipe Vi fue Isabel Sartorius. En ese momento era una joven española que estudiaba Ciencias Políticas y que “pintaba muy bien” para ser sucesora de Sofía, pero la reina no opinó lo mismo, dado que para ella no estaba “bien visto” la situación de los padres de Isbel: eran divorciados. Informa Voces Críticas

Tiempo después, Isabel y flipe VI terminaron su relación y la madre del actual rey de España pudo respirar tranquila. En cuanto a la joven Sartorius muy pronto “se marchó a Londres” y se comprometió con Javier Fitz-James Stuart y Soto, conde de Montalvo, con quién tuvo una hija.

La ex nuera de la reina Sofía trabajó en la Fundación purina, dónde “lanzó una linea de bolsos” que la reina Letizia lució en una oportunidad, mostrandose muy amable con la ex de su esposo. Por parte de Isabel, dejó muy en claro una vez que el carácter de Letizia “le gustó desde el primer momento”.