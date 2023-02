La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sigue dando que hablar. Ahora, Alba Carrillo, presentadora de televisión española se ha sumado al culebrón y cuestionó duramente a la ex pareja del premio nobel de Literatura, a quien defendió con uñas y dientes.

La modelo española participó en un programa de televisión y allí cuestionó duramente a Preysler. De manera categórica destacó que Vargas Llosa es un premio Nobel de la literatura mientras que su ex pareja no tiene ningún éxito laboral. Pero eso no fue todo, además cuestionó que su papel es sólo ser señora pero no le queda claro que signfica ser señora.

Por ello siendo más dura se preguntó qué hace Preysler como señora. Incluso dijo que desde esa rol no dice nada, no se mueve, no come. Pero eso no fue todo. Aún más dura, preguntó a los presentes, ¿quién es Isabel?. Ante la mirada de todos se limitó a decir que ella está vapuleando a Mario Vargas Llosa después de su ruptura.

No conforme con eso, Alba Carrillo siguió con su relato y destacó que Vargas Llosa es un Premio Nobel que se está poniendo en modo de “rebeldón” y por ello seguramente seguirá brindando detalles de su separación. Por eso es que dijo que no hay que sorprenderse si vuelve a referirse a esa relación. Informa Voces Críticas.

Además en su ferrea defensa a Mario Vargas Llosa, cuestionó a la madre de Tamara Falcó y dijo que en las otras relaciones amorosas que ha tenido fue diferente porque en ellas quedaba como “sibilina”, es decir ella guardaba secretos. Incluso llegó a deslizar que hasta habría amenazado a sus otras parejas para que no cuenten intimidades pero con Vargas Llosa no tuvo éxito.

Finalmente, Carrillo le dio un mensaje a Isabel y le dijo que ante los ataques de Vargas Llosa “te jorobas”. Es que volvió a remarcar que ella quiere dar la imagen de señora porque no tiene otra cosa para mostrar ante los otros a diferencia de Mario que es reconocido mundialmente.