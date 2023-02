En medio de una noche en la que los disfraces fueron los protagonistas, Gran Hermano le propuso a los participantes que digan algo tanto como positivo como negativo de cada uno, y cuando fue el turno de Alfa, éste intentó hacer las pases con Romina luego de la tremenda pelea que tuvieron, pero su compañera le dijo que no quiere saber nada.

Fue entonces, que cuando Alfa habló de Romina y le comentó que muchas veces ella se enojaba únicamente con él, la exdiputada salió al cruce para dejar en claro que la relación parece no tener retorno: “El defecto de ella es que escucha lo que quiere escuchar y no lo que uno le quiere decir”, dijo Walter.

Romina no quiere recompener la amistad con Alfa.

Sin embargo, esto no le hizo mecha a Romina Uhrig y no titubeó al disparar contra el heramanito: “No estamos bien. Somos el agua y el aceite, le dije al psicólogo que no sabía por qué me acerqué tanto a él. Pasaron cosas y cuando yo estuve mal, me dijo cosas que no estuvieron buenas”, sentenció.

Claro que esto no fue todo, porque en pleno vivo la fisura que divide a la casa más famosa del país por el distanciamiento entre dos pesos pesados, estuvo a flor de piel y Alfa se quedó sin palabras ante la negativa de Romina en su intención de volver a tener la amistad de hace algunas semanas.

“Los dos somos acuarianos y no es fácil. Yo creo que vamos a poder resolverlo, y quiero que si”, manifestó Walter, que rápidamente tuvo el “no” de la hermanita: “Yo llegué a poner la casa en contra mía cuando nadie le hablaba por estar con él”.

El punto final de la charla de idas y vueltas entre Alfa y Romina fue cuando la exdiputada brindó su última declaración, en la que expuso que intentará convivir con él en lo que quede de Gran Hermano: “Mientras estemos acá es mejor la convivencia así. La pelea me hace muy mal y no quiero que pase otra vez”, sentenció.