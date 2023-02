El pasado domingo 5 Ariel Ansaldo se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe) hasta el momento. El parrillero oriundo de Berazategui recibió el 55,21 % de los votos frente a los 44,79 % de Julieta Poggio, su contrincante final luego de que Nacho Castañares y Marcos Ginoccio fueran los menos votados por el público. Así, fue a buscar su valija y partió raudo mientras saludaba a sus compañeros.

24 horas después, Ariel apareció nuevamente en el set de El Debate que conduce Santiago del Moro para hablar sobre su recorrido en la casa. “Para el afuera sos Big Ari… ¡Llegó Arilandia, chicos!”, dijo el conductor y ese fue el pie para que Ansaldo tomara la misma actitud que tenía cada día adentro de la casa: desplegar su buen humor y hablarle a las cámaras

“¡¡¡Buenos noches, amigos!!!!” gritó Ariel y se acercó a una de las cámaras que lo ponchaban de frente. “¿Cómo están todos? Bueno, estamos a punto de arrancar el programa. ¿Estan preparados para esto? ¿Qué me preguntarán? ¿Estarán a favor mío o en contra? Lo sabremos en un rato…”, dijo mientras señalaba a los panelistas. “Lo de Alfa, ¿eran verdad las peleas? Sí”, develó. “Fuiste una cámara y tuviste como un brote”, le apuntó del Moro.

“¿Por qué estás acá afuera?”, quiso saber el conductor. “Evidentemente algo mal… Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente. Pero llega un punto en que tenía que afrontar esto y nada… La placa esta era muy difícil. La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa…”, reveló. “¿Y por qué no lo fulminaste?”, le preguntó Marisa Brel desde el panel. “¡Porque soy un pelotudo! Esa es una de mis debilidades, entre otras. No le agarré la mano a las nominaciones”, se sinceró Ariel.

Por otro lado, Ariel dijo que su idea de juego “ni en pedo era echar a Alfa”. “Mi idea era que pase lo que ocurrió, que de a poco se vaya desgastando”, dijo. Y analizó: “Si se iba Alfa, la casa hubiera estado en otra sintonía que a mí me hubiera gustado más, donde todo el mundo podía ser más ellos mismos. No te dejaba hablar”.

Asimismo, habló sobre los cambios que sufrió en el cuerpo entre su entrada y su salida de la casa. “Antes de entrar pesaba 141 kilos. Hace un rato me pesé: 116″, contó. “¿Creés que tener unos kilos de más hizo que te miraran diferente adentro de la casa?”, le preguntó Santiago.

“Yo pensaba muchísimo en los pibes de afuera, en los hijos de todos ustedes. Yo me río de mí mismo, pero por algo estoy pendiente mi ahora. Y por algo quería ese esfuerzo. Yo quería llegar a Gran Hermano y ponerme bien físicamente, como otro juego mío, otra meta mía. Me daba cuenta de dónde venía la gordofobia. Yo hacía chistes sobre mi gordura pero después dejé de hacerlos porque quería dar el ejemplo para el público, porque no va por ahí”, dijo al respecto. “No sabía que esto tuvo repercusión afuera. Yo siempre fui ‘el gordo’, desde la primaria, la secundaria y me reía de mi mismo. Es un mecanismo de autodefensa”, consideró.

Gran Hermano 2022: La Tora le advirtió a Romina sobre el comportamiento de Alfa

Alfa y Romina protagonizan una de las peleas más fuertes dentro de Gran Hermano (Telefe). Después de tratar de “ridícula” y “víctima” a la exdiputada por decir que extraña a sus hijas, el participante intentó hacer las paces y ella lo frenó en seco. “No quiero hablar más”, le respondió.

Este martes, Romina conversó con las chicas sobre su ida y vuelta con el participante más grande de la casa. Fue entonces que Lucila “La Tora” la llamó a reflexionar sobre lo ocurrido: “Miraste para abajo y te agarró del brazo”.

“Hay dos cosas que no me gustaron: primero, que miraste todo el tiempo para abajo tipo sumisa, y después que te agarre así y vos no hagas nada”, dijo imitándolo, mientras tomaba a Julieta del brazo. “A mí eso no me gustó porque yo no voy a dejar que nadie me toque. Eso es muy novela mexicana y no lo tiene que hacer nadie”, sostuvo repudiando la actitud del participante.

Ante las palabras de La Tora, Romina, Julieta y Daniela se mostraron pensativas. Entonces la participante de Berazategui insistió: “No es nadie para agarrarte. En una discusión se habla, se dialoga… Pero está bien, le dijiste lo que sentías”. Acto seguido, la aconsejó: “Y no tengas dudas de si lo dijo o no lo dijo. No entrés en duda de todas las cosas que él te dice que no dijo y que vos sabés que sí”.

A modo de cierre, La Tora opinó que si Alfa quería disculparse tenía que asumir sus errores. “No, es que no se disculpó”, aclaró Julieta. Y agregó: “Alfa siempre quiere darte un abrazo y hacer como si nada hubiera pasado. La otra vez quiso evadir el tema y hacer como si no hubiera pasado… y no es así”.

Pese a las palabras de sus compañeras, la exdiputada se mostró angustiada y señaló: “Pero él dice que la gente piensa eso de mí”. “¿Y cómo lo va a saber si él no estuvo afuera?”, la cruzó La Tora alentándola a que ignore los dichos del participante.