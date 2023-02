Lady Di y Camila Parker nunca se llevaron bien. Eso no es noticia para nadie. Lo que sí llama la atención y soprende un poco es que en el primer encuentro entre ambas mujeres, la princesa Diana ya se había dado cuenta del lado oscuro de la actual reina consorte de Inglaterra.

Es que cuando Diana ingresó a la familia real británica compartió un almuerzo con la actual esposa de Carlos III. Allí, las mujeres intercambiaron unas pocas palabras y de manera inmediata la madre de Guillermo y Harry se dio cuenta que entre Camila y su prometido había algo más que una amistad. Según revelan los allegados a la corona, el día que se cruzaron ambas mujeres, Diana fue amable, pero luego de ver la actitud de Camila con Carlos, la relación se tensó y de inmediato dejaron de hablar.

Es que según relatan, en el primer encuentro Camila ya le dio evidencias a Diana que entre ella y Carlos había algo más que una linda amistad. Esto es algo que prácticamente no trascendió, incluso en The Crown, este episodio ni siquiera se menciona. Es que Diana un poco inexperta e inocente prtendió charlar con Camila pero ella fue reacia y Diana no pudo ocultar su malestar. Informa Voces Críticas.

Si bien no hay información exacta de que Camila Parker y Carlos en esos momentos ya estaban juntos, parece que había algo oculto entre ellos. Diana, tal vez vio o presintió que entre Camila y el entonces príncipe podía haber algo más que una amistad y ya comenzó a ver con recelo y desconfianza a Parker.

De todas maneras el tiempo fue quien le terminó de revelar a la princesa de los corazones que su esposo veía a Camila como algo más que su amiga. Pero eso no fue todo, porque desde ese momento la esposa de Carlos comenzó a vivir un verdadero calvario al tener a Parker como tercera en discordia en su matrimonio.

Lo cierto es que ese amorio ya no se pudo ocultar, Carlos terminó confesando lo ya sabido por todos y Diana dio un paso al costado, con el corazón roto y en medio de una gran polémica. Es que a pesar del paso del tiempo y de que ya no está en este mundo se siguen conociendo detalles de todo lo que vivió en la familia real y sigue conmocionando.