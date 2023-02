Se está acercando la fecha de los premios Oscar 2023, los cuales serán emitidos el 12 de marzo de este año, y que ya cuenta con importantes nominaciones, como la de Argentina 1985 para mejor película internacional. Y hoy está cumpliendo años Chris Rock, quien fuera protagonista junto a Will Smith y su esposa en uno de los momentos televisivos más vistos y que ciertamente levantó el rating de la última ceremonia.

El actor nació el 7 de febrero de 1965 en Estados Unidos. Siempre se enfocó en lo cómico, lo cual lo llevó a protagonizar diferentes películas, series, programas de televisión y shows de stand-up. Esto también lo hizo destacar como conductor, camino que lo llevó a ser partícipe en ese rol en los Oscar del 2005.

Y la cachetada que Chris Rock recibió por parte de Will Smith y que dio la vuelta al mundo habría sido parte de una largo historial entre ellos y la esposa de este último, Jada Smith.

Años previos contaban con una buena relación. Hasta aparecieron juntos en el show del actor de aquel momento, “El príncipe de Bel-Air”, en un cómico momento.

Pero se podría decir que todo comenzó en el año 1997, cuando en su propio programa el comediante se burló de forma directa contra Jada Pinkett, quien por ese entonces no estaba casada con el reconocido actor. “Aquí hay algunas palabras inspiradoras de la encantadora Jada Pinkett”, enunció, tras lo cual reprodujo un video editado de un discurso de ella, parodiándola.

Años más tarde, en el año 2016, el conductor fue elegido como presentador del máximo galardón a la industria cinematográfica. Sin embargo, tal evento fue boicoteado por la esposa del actor de Hombres de negro, quien dijo que no asistiría ni vería el evento, dada la ausencia de nominicaciones hacia gente afroamericana. Ante esto, Rock contestó: “Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bombachas de Rihanna. ¡No fui invitado!”.

Pero no solo eso, sino que también atacó al mismo Will Smith por no haber tenido una nominación por su papel en “La verdad oculta”: “No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiera una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en Wild Wild West!”. Así, las llamas de una enemistad se fueron acrecentando, informa Voces críticas.

En el año 2018, ambos tuvieron un cruce en redes sociales, ya que la exesposa del actor de “Yo, Robot” cumplía años y éste se lo deseó mediante un posteo. Sin embargo, Rock, comentó: “Wow, debés tener una esposa muy comprensiva”.

Así, las chispas entre ambos intérpretes estaban ya encendidas, cuando el año pasado, en pleno acto de ceremonia, el comediante se burló de Jada Smith, al decir que amaba G. I. Jane 2, en donde su protagonista Demi Moore tenía el mismo look que la actriz estadounidense, es decir, calva. Sin embargo, en el caso de esta última esto no se debía a una decisión voluntariamente estética, sino a una enfermedad: la alopecia.

Esto generó la insólita escena en la que se lo vio a Will Smith, furioso, subiendo al escenario, tras lo cual lo cacheteó y al bajar gritó: “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”. La audiencia no sabía si fue algo preparado por la Academia o fue un acto impulsivo de un hombre ofendido, pero se confirmó esto último.

Tras los acontecimientos, el actor de El príncipe del rap en Bel-Air dio disculpas públicas, aseverando que estaba bajo los efectos del alcohol cuando tuvo su polémico accionar y dijo haberse internado en una clínica de rehabilitación para manejar sus problemas de ira. Ahora, regresa al cine en la cuarta entrega de “Bad Boys”.

Mientras, el hoy cumpleañero de 58 años sigue haciendo shows de stand up, y mientras que no se extendió mucho al respecto del suceso sí dijo haberse sentido herido por lo acontecido.

Ahora se aproximan las próximas premiaciones y estará por verse con que icónicos o escandalosos momentos contará para subir un rating que hace años se encuentra en descenso.