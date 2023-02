Es de público conocimiento que la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no es la mejor de todas, a pesar de tener tres hijas en común, Cinthia no ha logrado tener una buena relación con el padre de sus hijas y siempre cuenta que el dinero que le pasa no le alcanza. En un nuevo capítulo de esta historia la panelista de Nosotros a la Mañana, que se emite por la pantalla del trece, contó cuál es la verdadera razón por la que Defederico tiene prohibida la entrada a su casa.

Esto lo contó por medio de sus historias de Instagram, la bailarina abrió un espacio de preguntas y respuestas y sorprendió a todos sus seguidores con lo que contó. La ex panelista de Momento D contó que el ex futbolista tiene prohibida la entrada al domicilio por ladrón.

“No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa. La casa está asignada para mí y mis hijas, pero le tuve que prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una TV”, contó la mujer sin ningún tipo de filtro.

La relación entre ellos dos es tan mala que tiene que comunicarse por medio de la madre de Fernández o por medio de sus abogados y los problemas son casi siempre los mismos, el dinero que pasa el hombre en concepto de la cuota alimentaria.

Cinthia Fernández contó que le da verguenza ponerle el apellido a los útiles de las nenas

Las clases están a la vuelta de la esquina y Cinthia ya comenzó a comprar las cosas para sus tres hijas, con el objetivo de evitar los extravíos o los hurtos le puso nombre a todos los útiles. En sus historias contó muy enojada que no le pone el apellido a las cosas porque le da vergüenza hacerlo: “El padre no aporta ni para la cuota del colegio ni los útiles, qué desgracia”, dijo furiosa para luego mostrar que tan solo puso al inicial para identificar las cosas.