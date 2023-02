La situación procesal de Dani Alves sigue complicada. Detenido, acusado de abuso sexual, el jugador brasileño está pasando por uno de sus peores momentos. Lo peor de todo es que siguen apareciendo pruebas en su contra que complican más su situación.

Ahora, se reveló que fue lo que dijo la víctima del jugador encarcelado al salir de la discoteca donde se habría producido el aberrante ataque. La joven de 23 años repetía, en medio de una crisis de nervios, “no me van a creer. No me van a creer”. Un guardia de seguridad que observó la escena la detuvo para tranquilizarla e interiorizarse sobre lo que había pasado y por qué se sentía así.

El aberrante hecho se produjo a fines de diciembre. En una reconocida discoteca de Barcelona, Alves conoció a la joven de 23 años y la obligó, por la fuerza, a entrar a un baño de la zona vip del boliche donde habría abusado de ella. La víctima desde que sufrió el terrible ataque pidió ayuda. En un principio lo hizo a sus amigas.

De todas maneras, el guardia de la discoteca también se conmovió por lo que estaba viendo y actuó en consecuencia para calmar a la joven que estaba en un total estado de conmoción y nerviosismo por lo que habría pasado minutos antes en el interior del local bailable. Informa Voces Críticas.

Posteriormente, una de las amigas de la joven atacada llamó a su jefe, responsable de un despacho de abogados para consultarle que pasos debían seguir ante el lamentable hecho de violencia sexual que había sufrido. Eso también sería una prueba fundamental contra Dani Alves quien está en uno de sus peores momentos.

El jugador de fútbol está detenido desde el 20 de enero, desde ese momento se ha presentado un panorama negro. Rumores de separación, quiebra económica y pruebas irrefutables en su contra hacen que esté pasando uno de los peores momentos, incluso no hay indicios de que eso pudiera mejorar.

Pruebas

Cabe remarcar que al realizar los análisis correspondientes se encontraron pruebas del terrible ataque que denunció la joven. Es así que se le encontraron lesiones de forcejoe en las rodillas. También se enontraron evidencias del acto sexual ya que se encontraron restos de semen en las prendas de la joven. Además los policias que recibieron las denuncias dijeron que la víctima siempre estuvo consciente de lo que decía y ubicada en tiempo y espacio.