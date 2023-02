La actriz Kristina Lilley se volvió muy conocida en la Argentina ya que formó parte de la tira de Pasión de gavilanes, en donde interpretó a la villana madre de las hermanas Elizondo. Ahora, sorprendió a todos en las redes sociales ya que reveló que está luchando contra el cáncer.

Pese a que pasaron muchos años de la novela, regresó a las plataformas digitales por lo que su rostro es conocido nuevamente y relacionado con la exitosa novela.

El devastador momento de Kristina Lilley, la actriz de Pasión de gavilanes: “Un día difícil”

Fue en el mes de diciembre del pasado año, que la mujer oriunda de los Estados Unidos decidió revelarle a sus seguidores en las redes sociales el mal momento que está viviendo por su enfermedad, desde que la diagnosticaron con cáncer de mama otra vez.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de mama. Rápidamente hice todos los exámenes, tuve la cita con la cirujana y me hicieron una mastectomía doble. Ahora me falta la cita con la oncóloga”, comenzó diciendo en un video en donde se la ve a ella contando todo lo ocurrido.

ADVERTISEMENT

En esa misma línea, sumó: “Estoy muy bien, estoy muy tranquila. No voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada. Simplemente quería contarles. Un abracito”.

Vale recordar que Lilley ya se había enfrentado al cáncer en dos oportunidades en el pasado. En primer momento en el año 2010, cuando fue diagnosticada con cáncer de útero, luego, en 2013 le detectaron cáncer de mama.

Algo que destacó de esto es que siempre fue una detección temprana, lo que le permitió seguir el tratamiento correspondiente.

Hace algunas horas, compartió un video en donde se ve a su yerno cortarle el pelo a causa de la enfermedad. “Mi despertar, un día difícil. Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente. Valentía. ¡Gracias Zach!”, escribió con mucha emoción.