Los rumores de crisis de pareja entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo suenan cada vez más fuerte en la familia real. La princesa de Gales fue la que dio los primeros indicios de la crisis y nadie salió a aclarar o refutar los rumores. Todo lo contrario, volvió a aparecer en escena la supuesta amante de Guillermo.

Ahora, aparecieron nuevas imágenes del príncipe Guillermo y, la que sería la tercera en discordia, Rose Hanbury. Allí se puede ver como ambos están muy cerca y él le agarra la cintura, con mucha confianza. Si bien muchos dijeron que podría tratarse de una acción de caballero cortes, Kate no opina lo mismo.

Por eso, apenas salieron a la luz esas imágenes, Kate Middleton puso el grito en el cielo e hizo desaparecer de la escena a la que era su amiga, Rose. Es por eso que nunca más se la vio en el palacio ni cerca de la familia real, a pesar de que tenía una relación de varios años con ellos. Informa Voces Críticas.

Por su parte, el heredero de la corona británica simplemente se ha mantenido en silencio. No respondió a las acusaciones sino todo lo contrario, evitó hablar sobre el asunto que enojó a Kate Middleton y la hizo tomar la decisión de alejarse por completo de su amiga.

Cuando apareció por primera vez la imagen de Guillermo y Rose, muchos consideraron que la actitud del príncipe era de una caballero correcto y ejemplar, pero con el paso del tiempo esa imagen quedó totalmente descartada ya que era evidente que había oculto y Kate no perdonó ni dejó pasar por alto.

Lo cierto es que los príncipes de Gales no están en un buen momento. Realmente no se saben las causas de la crisis pero siempre que se habla de una tercera en discordia vuelva a escena la ex amiga de Kate Middleton que habría tenido una relación muy cercana con el príncipe.