Para nadie es un secreto que uno de los secretos de Victoria Beckman es por que lleva una dieta muy estricta y que solo se permite comer un pequeño capricho culinario de vez en cuando. Esto ha sido confirmado por su esposo, el exdeportista David Beckham quien ha comentado que su pareja lleva años consumiendo únicamente dos tipos de alimentos para poder conservar su cuerpo estilizado y perfecto.

Victoria Beckman a pesar de su delgadez cuenta con una estatura de 1.63 centímetros y pesa aproximadamente 48 kilos, con esta información es fácil adivinar que la ex Spice Girl no se permite comer muchos alimentos que no tiene en su dieta balanceada.

Por lo que la ex cantante solo consume pescado a la plancha y verduras al vapor, sin duda, es un régimen estricto que nos recuerda algunas dietas exprés para perder peso en tan solo unas semanas. Sin embargo, la empresaria lleva más de 20 años con este tipo de alimentación y ha logrado mantener un cuerpo perfecto el cual presume con sus diversos atuendos diseñados por ella misma. Informa Voces Críticas

Además de comer estos dos alimentos, Victoria Beckman no utiliza aceites, ni mantequillas, ni tampoco salsas, por lo que los come cocinados al vapor o a la plancha o utilizando un poco de vinagre balsámico.

Si bien es cierto que los dos alimentos escogidos por Victoria Beckman son saludables, también es cierto que son insuficientes para llevar una dieta equilibrada y saludable, ya que el pescado le aporta proteínas y las verduras hidratos de carbono y fibras. Sin embargo, consumir solo esos alimentos puede conllevar un déficit de vitaminas, minerales y antioxidantes que debería ser cubierto con otros alimentos.

Es de esta manera por la que Victoria Beckman luce siempre tan esbelta y estilizada con un tipazo de cuerpo que muchas a su edad desean tener. Pero más allá de cumplir con esta dieta debe estar acompañado por un control médico y ejercicios.