Una mujer que se parece a la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, se ha vuelto tendencia en redes sociales por su gran parecido a la ex actriz estadounidense y que a muchos usuarios no les convence dicho parecido.

El nombre de la mujer que recibe malos comentarios por lado y buenos por otro es Sidney Beckles, las comparaciones con el parecido a Meghan Markle la hizo famosa, y es muy reconocida en redes, pero tiene que soportar los malos comentarios que recibe a raíz de ello, informa Voces Críticas.

La joven influencer de 21 años dijo que no recibe ningún trato “real” por ser parecida a Meghan Markle, y los usuarios le comentaron cosas tales como, “ella es una persona muy malvada, no estaría feliz de parecerme”, “Pobre de ti”, “la gente piensa que eso esta cool pero no así”, entre otras cosas.

La mayor parte del odio que recibe Sidney es totalmente dirigido a Meghan Markle, pero dentro de todos eso comentarios malos que ella recibe, también hay otros que son admiradores de ella esposa de Harry y comentan buenos elogios.

Según la joven influencer, se siente a gusto y para ella es un cumplido ser parecida a Meghan, que según Sidney, la duquesa de Sussex, es una mujer deslumbrante y tiene una personalidad única, y en las fotos se puede ver que en algunos rasgos faciales, si son parecidas, pero algunos no.