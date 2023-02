Luego de la eliminación de Ariel de Gran Hermano, en un peleado mano a mano con Julieta en la gala del domingo, Alfa intentó acercarse nuevamente a Romina tras su intensa pelea, pero no lo logró. Sobre eso, La Tora no se guardó nada y le dio su punto de vista a la exdiputada.

Vale recordar que hace varias semanas que Alfa y Romina no logran ponerse de acuerdo, ya que atravesaron un sin fin de conflictos, pero el último fue el broche de oro, ya que el personaje más longevo de la casa le dio a entender a la exdiputada que a los televidentes no les gustaba ver que decía que extrañaba tanto a sus hijas.

Sobre el intento de reconciliación, La Tora opinó: “Hay dos cosas que no me gustaron, primero que miraste todo el tiempo para abajo tipo sumisa y que te agarró así y que vos no hagas nada”.

“No me gustó, a mi, a mi no me gustó porque yo no voy a dejar que nadie te toque, para que entiendas, y después también que te agarró del brazo, eso es muy novela mexicana y no lo tiene que hacer más”, continuó diciendo la joven, mientras se encontraban en la cocina la diputada, Julieta y Daniela.

A modo de reflexión, sumó: “No es nadie para agarrar, nadie tiene que agarrar en realidad, en esa situación se habla, se dialoga, pero esta bien, hiciste lo que sentías, y no tengas dudas de si escuchaste o no escuchaste, si lo dijo, no entres en dudas de todas las cosas que el te decía que no dijo”.

En ese momento, la exdiputada y sus compañeras de la competencia no emitieron comentarios al respecto, ya que se quedaron expectantes de las declaraciones de la pareja de Nacho dentro de la casa.