Wanda Nara sorprendió a todos hoy con un nuevo posteo en Instagram y, por suerte, no es debido a alguna infidelidad de Mauro Icardi. Esta vez es pura alegría al contar que será parte de la nueva temporada de MasterChef Argentina como presentadora del mismo. Rápidamente la publicación se viralizó y alcanzó más de 30 mil likes.

En la publicación expresó emoción y agradecimiento a Telefe, a los cocineros Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui que volverán como jueces y a todo el equipo de MasterChef que la tuvo en cuenta y decidieron incluirla en lo que sería para ella una enorme oportunidad de crecimiento en un canal que quiere mucho.

MasterChef ha sido uno de los programas más vistos en todos los países donde se ha realizado y vuelve en Argentina con su formato tradicional y una nueva conductora que refrescará los episodios. Previamente el país había disfrutado tres veces de este show, pero donde se incluían celebridades, esta vez no será de la misma manera. Los participantes serán cocineros amateurs con ganas de competir. Informa Voces Críticas.

Se venían barajeando otros nombres que podían hacerse cargo del puesto, como Paula Chaves e Iván De Pineda, pero fue la esposa del futbolista, Mauro Icardi, quien se llevó el trabajo. Como se vio en redes sociales, su emoción es evidente y todos sus seguidores consideran que será una gran adquisición de Telefe, para darle buen rumbo al tan esperado programa de televisión.

Wanda tiene vínculo con MasterChef desde hace un tiempo atrás. En 2021 estuvo cerca de participar en la versión de celebridades, pero en el cierre final de concursantes no fue incluida, no por falta de talento o conocimientos culinarios, que, si los tiene, sino por su complicada agenda y exigencias de horario que el formato del programa no podía cederle.

Nara, quien ha sido centro de atención estos últimos meses tras su separación y reconciliación con Mauro Icardi, vuelve más fuerte y preparada para demostrar sus talentos como conductora y son todos los fanáticos del programa quienes están a la expectativa de cómo se desenvolverá en la próxima temporada del tan afamado programa de televisión.