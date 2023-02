Luego de estar apenas 10 meses de novios, Marc Anthony y su ahora esposa, Nadia Ferreira, decidieron jurarse amor eterno en el altar, con la presencia de varias celebridades pero no de los hijos del cantante.

El pasado 28 de enero la ex reina de belleza se vistió de blanco para dar el sí en el altar, pese a que los hijos de su esposo no la aceptaran, esto se debe a que tres de los hijos del cantante no tienen una buena comunicación con Nadia, y están en total desacuerdo con el matrimonio por la diferencia de 30 años entre Marc Anthony y la joven de 23 años.

Pero a Nadia no le importó lo que piensen de su amor hacia el cantante, ella juró amor eterno y pasaron un espectacular ceremonia. Invitados como Maluma, Romeo Santos, Luis Fonsi, Salma Hayek, Nodal, entre otras celebridades, estuvieron presentes para vivir ese momento.

Los hijos del cantante estadounidense prefirieron no asistir a la boda de su padre excepto dos, Christian y Ryan, los mejores a los que tuvo con Dayanara Torres, pero los demás no quiero saber nada de nada, informa Voces Críticas.

Marc Anthony ya pasó por muchas relaciones y tuvo varios hijos, muchos de los seguidores se mostraron felices que encontró el amor nuevamente pero queda una brecha muy grande en la diferencia de edad, para muchos, Nadia es muy joven para el cantante pero a ella no le presta atención a lo que dice la gente y vive felizmente desde que conoció a su esposo.