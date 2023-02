Victoria Beckham siempre se ha destacado por su esbelta figura. Es así que con 49 años se destaca por su delgadez. Ella en más de una oportunidad ha revelado que sigue una estricta dieta a base de verduras desde hace varios años que le permiten mantener su figura. Pero ahora hay algo que preocupa a sus allegados.

Hoy pesa sólo 48 y eso ha generado alarmas. Es que muchos comenzaron a manifestar que podría estar atravesando algún problema de salud. Es que ella mide 1.63, es madre de 4 hijos y muchos consideran que su peso ya no es saludable. Lejos de lo estético, muchos creen que podría estar atravesando problemas de salud por su dieta extrema.

Es así que el cheff de la ex Spice Girls que trabaja con ella desde hace más de 20 años reveló que lleva a cabo una dieta extrema a base de espinacas y baja en sodio. Lo preocupante del caso es que su dieta no contiene PH ácido, es decir no consume harina, arroz, carne o lácteos. Muchos especialistas dicen que la falta de esos alimentos podría ocasionar algunas enfermedades.

Por ello es que consideran que si bien Victoria se preocupa por mantener la figura y mostrarse esbelta, está llegando un límite por la constante baja de su peso, lo cual ya entraría en el límite de lo no saludable. Es que los especialistas consideran que ha eliminado alimentos básicos de su dieta que no son reemplazables con las verduras.

El chef de Victoria Beckham ha revelado en más de una oportunidad que la dieta de la diseñadora de modas se basa en verduras, algunas frutas, lentejas, nueces y té de hierbas. De las frutas sólo consume manzanas, mangos y melones. Por ello es que su dieta es muy básica y limitada. Informa Voces Críticas.

La elección de los alimentos de Victoria le estarían trayendo varias consecuencias en su salud. Es que sus allegados han confesado que es muy estricta en lo que consume. Incluso su chef ha declarado que es difícil trabajar con ella por esas mismas limitaciones en la alimentación que ella misma se impone.