Flor Moyano, la participante de El hotel de los famosos 2 (El Trece, lunes a viernes a las 18.30) que la semana pasada denunció a Juan Martino por abuso sexual, publicó en sus redes una desgarradora carta y aseguró que está atravesando el peor momento de su vida.

La influencer habló de la trascendencia pública que tomó su caso, dijo que le duelen las opiniones de terceras personas, que tiene “miedo” y que a pesar de la ayuda profesional que recibe, pesa sobre ella “la palabra de la sociedad”.

“Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida“, precisó la también bailarina que llevó a la Justicia al hermano de Majo Martino.

Y aseguró que la sociedad “sin querer, simplemente tirando una opinión al aire” la “lastima” y hace que su camino “sea mucho más difícil”.

“Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo. Sin embargo, la vida sigue y yo tengo que aprender a convivir con esta experiencia”, agregó en otro párrafo.

Y cerró: “Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerza. Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui”.

En los comentarios de esa carta que ella acompañó con una imagen suya dentro del reality conducido por Pampita y el Chino Leunis, muchos compañeros salieron a bancarla.​

“Contigo mi Florcita”, le escribió Flor Ventura. “Te quiero”, sumó Enzo Aguilar. En tanto, Fernando Carrillo agregó: “Princess Flor, please (por favor), tú enfócate en ti, tus sueños y camina de la mano de Dios. Be ready (estate lista) para lo que viene, mi Scarlett Johansson argentina”

“Lo mejor está por venir. No lo dudes. A los que juzguen, la Biblia dice Mateo 7:5 : ‘¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano'”, concluyó el actor venezolano.

Otra participante del ciclo de El Trece que comentó su posteo fue Abigail Pereira, quien pidió que “se haga justicia y que todo salga a la luz” y se refirió a su decisión de abandonar el reality.

“Yo no aguanté y se me juzgó, me trataron de loquita con la edición, varios participantes participaron de un juego bullyinero (sic) y de destrato, me hicieron vivir un infierno en tres días y puse un stop, pero sabía que de la forma que se manejaban nada bueno podría traer”, indicó desde su propia experiencia

Y añadió: “Lamento tu sentir Flor y ya sabés que mi testimonio de ser necesario en cuanto a lo que yo viví adentro está a disposición, y exponer a los que participaron de esto, tanto participantes como equipo de producción. Si muestran el material crudo de las grabaciones verán qué hay muchas irregularidades”.

Celos y masajes: El Trece difundió un comunicado en el que hizo referencia al tema

“Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones de el ciclo El Hotel de los Famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido para la resolución del caso”, comienza diciendo el comunicado publicado por Boxfish.

Y continúa: “En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones. En Boxfish procuramos un ambito seguro, propicio y cordial para todos nuestros trabajadores. Es por eso que, desde el primer instante, no solo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia”. Así las cosas, este lunes se retomaron las emisiones del reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis y se vieron distintas escenas de tensión entre Moyano y Martino.