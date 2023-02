En los últimos días, Rodrigo De Paul brindó una entrevista donde dejó un sinfín de joyas sobre lo ocurrido en el Mundial de Qatar, certamen donde se consagró como uno de los elegidos que pudieron levantar la Copa del Mundo. En este contexto, una de las revelaciones más inesperadas tiene que ver con un consejo de Lionel Messi, que el mediocampista decidió ignorar.

En concreto, el mediocampista de la Selección advirtió que sufrió una lesión dos días antes del primer partido contra Arabia Saudita. “No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado uno”, reveló. El médico luego le explicó que esa molestia le daba para diez días de recuperación, impidiendo así que pueda disputar varios partidos del Mundial.

“Sé que sos cabeza dura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% de que te rompas y te pierdas todo el Mundial”, fueron las duras palabras que debió escuchar Rodrigo De Paul a horas de cumplir el sueño máximo de todo futbolista. Ante este dilema, el mediocampista surgido de Racing tuvo la idea de llamar a su novia, Tini Stoessel, para saber qué opinaba ella al respecto.

“Era la única persona que no medaba una opinión desde el lado futbolístico y eso me sacaba un poco de presión”, reveló De Paul, explicando el por qué de esa decisión. Como firme acompañante, la cantante pop le recomendó seguir a su corazón, motivo por el cual el mediocampista decidió acelerar la recuperación. “Si me rompía, no me iba a arrepentir, como si me iba a arrepentir de no arriesgar”.

Luego de ese consejo, también le fue a pedir opinión a Lionel Messi, quien le recomendó todo lo contrario: “Rodri, no juegues. Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales. No arriesgues, lo más probable es que quedes afuera”, fueron las conmovedoras palabras del capitán argentino. Sin embargo, el ex Racing decidió desoír el consejo del astro, y la historia restante ya todos la conocemos.

Rodrigo De Paul fue uno de los estandartes del equipo argentino que salió campeón del mundo, y arrancó como titular en todos los partidos disputados en Qatar. Su rendimiento, aunque al principio fue bajo, terminó siendo uno de los más destacados en una Selección en donde todos dieron lo mejor de sí para terminar coronándose. Informa Voces Críticas.