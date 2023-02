Desde que Shakira y Gerard Piqué se separaron sus nombres no han dejado de circular ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación, incluso la misma artista se ha dedicado a lanzarle tremendas indirectas a su ex y a todo a su entorno a través de sus canciones.

Pero como si eso no fuera suficiente para Shakira, ahora la artista ha buscado otra manera de fastidiar la vida de los padres de Piqué y es realizar constantes fiestas bulliciosas en su domicilio que han colmado la paciencia de los abuelos de Sasha y Milán.

Todo esto se debe a que los ex suegros de la artista colombiana, viven justamente al lado de la mansión de la barranquillera, por lo que cada vez que se anima a organizar estas enormes fiestas, la bulla perturba la paz y tranquilidad de los papás del ex jugador, ante todo esto han pensado mudarse a otro complejo habitacional lejos de la cantante aunque les pese no estar cerca de sus nietos. Informa Voces Críticas

Es por esta razón, que pensamos que Shakira logró lo que quería con los padres de Gerard Piqué por la drástica e inesperada decisión de mudarse de hogar, cansados de tantos escándalos provocados por la artista, quizás fue la manera de vengarse al sentirse traicionada por ellos.

Esto cada vez se pone mejor. Shakira colocó un maniquí de bruja en su balcón frente a la casa de su ex suegra, mientras que su canción con Bizarrap se escucha a todo volumen pic.twitter.com/FaQJuaZ7AM — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) January 14, 2023

Sin embargo, la gota de agua que derramó el vaso, fue el pasado 2 de febrero en el cumpleaños de Shakira cuando recibió una inesperada y emotiva sorpresa de parte de sus miles de seguidores, quienes le llevaron serenatas para cantarle el cumpleaños feliz.

Fue el periodista Marc Leirado, quien aseguró en un reconocido programa de televisión que contó que Montserrat y Joan estarían cansados de escuchar la música de la casa de Shakira a todo volumen, aparte que la artista mantiene colgada una bruja en el balcón en dirección al hogar de los abuelos de los hijos de Piqué. No obstante, no saben si esperar a que la artista se vaya como lo tiene planificado o comiencen a organizar la venta de la propiedad.