1923 es una secuela de 1883 y una precuela de Yellowstone. Sigue la historia de la familia Dutton treinta años después de la miniserie anterior. Harrison Ford interpreta a Jacob Dutton, hermano de James Dutton (Tim McCraw en 1883) y Helen Mirren a Cara Dutton, esposa de Jacob. Ellos son los familiares más cercanos de los hijos de James y Margaret Dutton (Faith Hill en 1883) y la serie comienza con el rancho Yellowstone ya instalado, pero con los conflictos de una época difícil, donde la violencia y los cambios sociales marcan la tensión a lo largo de los episodios.

Los hijos de James y Margaret ya son adultos, pero mientras que uno de ellos, John Dutton (James Badge Dale), vive en el rancho, el otro, Spencer (Brandon Sklenar) se ha convertido en un experto cazador por encargo en África.

La serie tiene el sello inconfundible de su creador, Taylor Sheridan, responsable, por supuesto, de 1883 y Yellowstone. La escena inicial ya muestra dos elementos clave: la violencia de los conflictos y la potencia de sus protagonistas.

Pensar en una serie protagonizada por dos gigantes como Helen Mirren y Harrison Ford hubiera sido impensado años atrás, pero Taylor Sheridan tiene los créditos suficientes para que cualquier gran actor acepte formar parte. No son las únicas caras conocidas del reparto también están Robert Patrick, Timothy Dalton y Jerome Flynn. Los conflictos territoriales esta vez tiene que ver con el enfrentamientos con los criadores de ovejas, que quiere usar los pastos de Yellowstone, amenazando con destruirlos, y los años previos de la Gran Depresión.

La historia se divide en tres líneas en los primeros episodios, lo que explica la duración de 1923, ya confirmada, de dieciséis episodios, divididos en dos temporadas, a su vez divididas en dos partes, siempre estrenadas en Paramount Plus.

La línea principal es la del rancho, otra línea es la de Spencer en África, en unas aventuras diferentes a las del resto del universo Yellowstone y finalmente hay una tercera línea protagonizada por Teonna Rainwater (Aminah Nieves) joven nativa que ha sido sacada de la reserva y llevada por la fuerza a una escuela de señoritas, manejada violentamente por monjas.

Teonna es ancestro del jefe Thomas Rainwater (Gil Birmingham en la serie Yellowstone). La combinación de esas líneas permite no solo que se abra la trama de forma entretenida, también permite que las dos estrellas principales no estén todo el tiempo en pantalla, lo que les habrá ahorrado algo de presupuesto dentro de lo costoso que es tener a Ford y a Mirren.

1923 tiene los ingredientes que uno espera. Escenas de acción, cierres de capítulos impactantes, paisajes abrumadores y una recreación de época maravillosa de una época que está a mitad de camino entre el viejo oeste y la sociedad moderna.

Es justamente eso, los ecos de 1883 y el anuncio de Yellowstone, aunque esté más cerca de la primera que de la segunda, lo que permite, vaya uno a saber, una serie más en el futuro.

También tiene un regalo extra, la voz en off de Elsa Dutton (Isabel May), el personaje que se quedó con el corazón de los espectadores en 1883. Este detalle demuestra que el mundo Yellowstone tiene sus seguidores y que estos son tenidos en cuenta por su creador, Taylor Sheridan.

1923 ya estrenó su primer episodio en Paramount+ y todos los domingos estrena nuevos capítulos

