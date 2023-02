La reina Isabel II será recordada por ser la mujer que mas tiempo ha estado al frente de una monarquía. Pero no sólo eso, también por su carácter fuerte así como también por el estricto cumplimiento a los protocolos reales. En tema en que no era flexible es en la comida. Allí se hacía lo que ella ordenaba.

Frontal, la reina Isabel le hizo saber a su nieto Guillermo y su esposa, Kate Middleton, que no le gustaba una parte de su casa. Era justamente el diseño de la cocina que la pareja había elegido para su vivienda. Lo que no soportaba la reina es que era de diseño de plano abierto, uno de los más elegidos en los últimos tiempos por los diseñadores ya que son consideradas versátiles.

Isabel había decidido visitar la casa de campo del heredero de la corona y allí se encontró con el renovado diseño que no fue de su agrado. De manera inmediata y sin filtros se lo hizo saber. Es que ella no entendía cual era la finalidad de ese novedoso diseño y tampoco lo aprobaba. Informa Voces Críticas.

De manera categórica la madre de Carlos III les hizo saber que no contaban con su aprobación a ese elegante espacio de su hogar. Pero además les cuestionó que no entendía porque la gente pasa tanto tiempo en la cocina. Por ello es que no veía la versatilidad del espacio elegido por la pareja para su hogar.

Lejos de ocultar su desagrado con el lugar, la reina Isabel II no se guardó su opinión y les hizo saber a Guillermo y Kate que no estaba de acuerdo con su elección para el hogar. De todas maneras, disfrutó de la invitación por parte de la pareja que la convocó para compartir un almuerzo.

De esta manera es que aún, a luego de su muerte se siguen recordando anécdotas de la madre del rey Carlos III que no dejan de sorprender. Es que muchos la recuerdan así por su sinceridad y hasta por lo especial que era al hacer conocer su opinión cuando algo no le gustaba: en este caso la cocina de Guillermo y Kate.