Romina Uhrig es una de las participantes de Gran Hermano más cuestionadas, no por su accionar dentro de la casa, sino por su historia previa. La ex diputada generó cientos de comentarios, que no se han podido desmentir ni comprobar.

Se dijo que tenía una propiedad en Costa Esmeralda, que cobraba 600 mil pesos de sueldo, y que había incrementado su patrimonio varias veces cuando estuvo casada con el intendente de Moreno. Pero una amiga salió en su defensa y explicó mejor la situación de la participante de Gran Hermano.

En el programa de Georgina Barbarossa, Laura desmintió todas las habladurías sobre su amiga Romina. “Es todo mentira. Mentiras que otra gente está inventando, nada que ver”, aseguró. “Romina tiene lo que dijo en Gran Hermano y después la gente se encarga de ensuciar como quieren. Ella no tiene nada”, afirmó.

Las averiguaciones de Nancy Pazos que coinciden con lo dicho por Romina en gran Hermano

Fue la periodista Nancy Pazos la que confirmó lo que sostuvo Laura. “Hablé con dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, que es donde ella militaba. Ellos me cuentan un dato que yo no tenía”, advirtió la periodista.

Con mucha seguridad, afirmó que la ex diputada se enfrentó con sus correligionarios por este tema. “Cuando estaba a punto de quedar en Gran Hermano, en la etapa final, se dirigió al PJ de la provincia de Buenos Aires y pidió permiso para entrar. Las autoridades del partido le dijeron ‘de ninguna manera’”, contó Nancy.

La durísima decisión de Romina antes de entrar en Gran Hermano

La periodista cree en la buena intención de la ex diputada. “Romina salió de esa reunión y renunció a su trabajo. Ella explicó que ese era su sueño y que ella quería dejarle una casa a sus hijas. Eso explica la dirigencia política”, aseguró. Y negó que los funcionarios, cualquiera fuera su categoría, cobra 600 mil pesos de sueldo.

Por qué entró Romina a Gran Hermano

Laura, la amiga de Romina, coincidió con la panelista. “No estaban de acuerdo en que entre en Gran Hermano y ella renunció porque quería cumplir su sueño”, reconfirmó. “Apostó a todo. Es más, fui yo la que le dije ‘¡si te echan en la primera semana te quedás sin trabajo!’. Pero ella dijo ‘lo voy a intentar’”, recordó la amiga.

Laura además, dijo no saber si tiene una casa en Costa Esmeralda, u otros bienes. “Muchas cosas de lo que tiene o lo que no tiene yo no sé, ahí está el marido”, dijo en referencia a Walter Festa, ex intendente de Moreno. Y , categórica, insistió: “Yo soy su amiga, no su contadora”.