Paulina Mercado y Juan Soler son los más recientes en darle un nuevo significado a su historia al estilo de Jennifer López y Ben Affleck, pues el par ha decidido tatuarse en conjunto un diseño de una luna en su fase creciente, con el motivo de honrar su amor.

Tras meses de encuentros secretos y completa discreción, la parejareveló su noviazgo durante una edición del programaSale el Sol, un reconocido show de la televisión mexicana. Y es que, es evidente que ambos se encuentran en un estado de profunda alegría en este momento de la relación.

La presentadora de televisión hizo pública la noticia de sus tatuajes al realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En ella, fue cuestionada sobre su pequeño dibujo de una luna, a lo que ella respondió con una romántica foto.

De esta forma, la mexicana compartió la memorable experiencia con Soler, diciendo que ambos tienen una relación especial con el significado de luna pues representa el inicio de su historia. Igualmente, recordó lo mucho que escuchan la canción de Fly me to the Moon, siendo quizás una de las favoritas en el repertorio musical de los novios.

Asimismo, Paulina Mercadoconfesó que si bien ella se tatuó en su mano, Juan Soler se tatuó exactamente el mismo dibujo en su torso, agregando lo maravilloso que fue vivir la experiencia juntos. De igual manera, fue cuestionada sobre su posible compromiso con el argentino, a lo que ella respondió con un “No, por los momentos”, pues aún no hay ni anillo.