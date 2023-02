Bien sabemos que una de las parejas más elogiadas dentro del mundo deportivo y del espectáculo es el conformado por Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, y es que esa relación amorosa empezó desde que ambos eran apenas unos chicos y hasta el día de hoy están unidos.

Pero más allá del amor que se tienen al igual como cualquier parece siempre tienen los días buenos, malos, costumbres o manías que en ocasiones intentamos tolerar, pero llega un punto es que estallamos. Este es el caso de Antonela Roccuzzo quien tras haber estar unida en matrimonio con uno de los mejores jugadores del mundo, confiesa que es lo que hace su esposo que no tolera ni un minuto más.

Bien sabemos que la empresaria rosarina y Messi decidieron unir sus vidas en el año 2017, a pesar que ese inmenso amor que ambos se tienen proviene desde que eran unos adolescentes. Sin embargo, siempre han demostrado ante el mundo lo bien que se llevan y los unidos que son al lado de sus tres hijos.

Sin embargo, en una entrevista antigua Antonela Roccuzzo reveló un detalle poco conocido de la pulga como padre de familia dejando a todos impactados, ya que lo que expresó la modelo nadie se lo podría imaginar de una figura tan reconocida y famosa como lo es Messi.

La manía de Messu y que Antonela Roccuzzo no ha podido adaptarse tiene que ver al momento de ir a comer, y es que en el momento de ir a la mesa cada uno debe estar siempre en el mismo lugar, es decir, sentados en el mismo sitio. De manera que los tres chicos deben acatar esta norma para no enojar al jugador, aunque conociendo el carácter de la pulga, su ira en él no existe.

Lo cierto es que según Antonela Roccuzzo esta es la manía que donde quiera que van deben cumplir sin importar el lugar. Costumbre que el atleta tiene desde chico y que a pesar de los años su mujer no logra acostumbrarse ya que nunca se sienta en el mismo lugar.