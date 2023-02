Paritarias docentes: Gobierno y gremios se reúnen esta tarde

“Nos convocaron para el día jueves y esperamos que estén los números definitivos de qué aumento nos van a dar”, dijo Hugo Brito, secretario general de ATEP, el martes pasado luego del tercer encuentro.

“El piso en general no satisface, es por eso que no cerramos nada todavía y seguimos en esta discusión. Tenemos la esperanza de que vamos a llegar a un gran acuerdo. También se agregan otros ítem a lo salarial y tiene que ver con las zonas, la antigüedad, las situaciones particulares de preceptores, secretarios, auxiliares, el boleto docente que todavía no está definido”, agregó.

Luis Neira, secretario general de AMET, también aportó su mirada sobre las paritarias y dijo: “tenemos que ser cautos para no generar confusiones. Hemos tenido la charla básicamente analizando la paritaria nacional. No se habló todavía de ofrecimientos ni de porcentajes pedidos por nosotros. Además, analizamos otros puntos que forman parte de nuestro petitorio: boleto docente, estabilidad laboral, capacitaciones, titularización. Son todos temas que hacen a esta paritaria”.

Autoridades del Gobierno provincial recibirán hoy a representantes de los gremios docentes buscando avanzar en las paritarias.

Añadió que aguardan esta semana para ver si ya se comienza a hablar de cifras. “Todo lo que nosotros conversamos acá nosotros lo llevamos a las bases que son en definitiva las que toman una decisión”, finalizó.

Bernardo Beltrán, en representación de SADOP Tucumán (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) dijo en LV12 lo siguiente: “ayer (por la reunión del martes pasado) se avanzó un poco pero no llegamos todavía a ponernos de acuerdo. No hay una propuesta definida. Estuvimos analizando distintas perspectivas, discutiendo, planteando. Va a haber una mayor precisión mañana a la tarde”.

El dirigente gremial agregó que “no se llegó a concretar números. Por supuesto que circularon números, pero números muy globales. No hay números tal como propuesta. Seguimos sosteniendo la necesidad de que ningún docente cobre por debajo de la línea de la pobreza”.

