El futuro de Lionel Messi aún es incierto. Si bien durante toda su carrera ha sido muy sincero y no ha jugado con la expectativa, su contrato vence el próximo 30 de junio y la renovación con París Saint Germain no está resuelta. Barcelona es uno de los clubes que quiere tener al argentino en sus filas. Pero no es el único…

Phil Neville, director técnico de Inter Miami, confirmó en diálogo con The Thimes que está interesado en sumar al mejor jugador del mundo a su equipo. Además, pretende llevar a la MLS a uno de sus grandes compinches a lo largo de su paso por el conjunto catalán.

“No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets. Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego”, contó el entrenador.

Además, aclaró: “Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos. Siempre vamos a estar vinculados con los mejores jugadores del mundo. Teníamos a Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi. Ahora tenemos la oportunidad de traer algunos nuevos jugadores”.

Publicidad

El ex Manchester United destacó la importancia de su arribo a Estados Unidos: “La vida cambiará, las cosas serán diferentes. Los árboles podrían tener que ser más grandes. La seguridad podría tener que ser más estricta. El camino que tienen los jugadores hoy hacia ese estadio, eso podría tener que ser diferente. El viaje puede ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes. Pero realmente eso podría ser a lo que aspiramos ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío”.