Luego de la escandalosa separación de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin, la ex reina ya se cansó de hablar. Actualmente dejó a sus hijos a cargo de todas las novedades y portavoces.

Cuando se conocieron las polémicas fotos en la playa de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia, los nietos de Juan Carlos salieron a aclarar los motivos de la foto. Producto de este hecho de infidelidad, la pareja se divorcio.

“Son cosas que pasan en todas las familias”, explicó Pablo Urdangarin en ese tiempo para tratar de calmar las aguas sobre el quiebre del matrimonio. Actualmente, la polémica se centra en el viaje que el ex jugador de balonmano, realizó con su nueva pareja.

A pesar de que la relación crece día a día en la pareja, la nueva mujer de su padre no conoce a los príncipes. El jugador del FC Barcelona salió a hablar nuevamente sobre este hecho con la verdad.

“Siempre lo mismo ya” exclamó a los periodistas quienes deseaban obtener respuestas, especialmente de la pensión del silencio en donde la hermana del rey Felipe VI le paga a su ex marido. Durante su viaje con su nueva enamorada, le pagó su estancia en una mansión real.

Juan Valentín, junto a Miguel son los hijos que menos hablan con la prensa. Además al viajar seguido o no tener un lugar fijo de residencia, no es localizado por los paparazzis. Luego se encuentra Irene que es una de las más perseguidas por la prensa y siempre se encuentra en el foco de la polémica además por su incipiente desición de convertirse en influencer.

Esta desición afectó a la familia que no apoya que se escuden en sus hijos. Con tal de no hablar más de su vida, no les interesa que hablen con la prensa o se expongan.