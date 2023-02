No es ningún secreto la crisis institucional que está sufriendo el PSG. Sumado a los malos rendimientos deportivos, que ponen en jaque la continuidad del entrenador, Christophe Galtier, las duras negociaciones con sus máximos estandartes, Lionel Messi y Kylian Mbappé, prometen desarmar el tridente ofensivo para la próxima temporada.

Quien se vio más marginado en esta situación fue Neymar. El brasileño llegó al equipo parisino en el año 2017, prometiendo ser la figura estelar del cuadro. Sin embargo, nunca logró cumplir con las expectativas puestas sobre él, e incluso terminó siendo superado en protagonismo por Leo y Donatello.

En este contexto, y ante las constantes fricciones que tiene el ex Barcelona con otras personas de peso del PSG -hace poco se conoció el fuerte cruce que tuvo con el director deportivo, Luis Campos-, lo cierto es que la dirigencia busca poder sacárselo de encima lo más pronto posible. Sin embargo, un detalle no menor es el dinero que debieron desembolsar por él.

Es que Neymar llegó al cuadro parisino por la increíble cifra de 222 millones de euros, números que, hasta hoy, lo convierten en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Ante esta situación, el cuadro parisino busca poder recuperar al menos una parte de esta gran inversión, reduciendo así las opciones de los clubes que tienen la capacidad de adquirir su ficha.

Para colmo, también hay que tener en cuenta las pretensiones del jugador, que tiene contrato hasta 2027 en el PSG. Actualmente, gana 30 millones de euros, por lo cual el equipo que quiera contar con su ficha deberá tener la capacidad de pagar, al menos, lo mismo.

En este contexto, uno de los más interesados era el Chelsea. El equipo inglés es uno de los que mayor poderío económico tienen en el mundo, cosa que se vio demostrada con la adquisición de la ficha de Enzo Fernández por 121 millones de euros hace tan solo unas semanas. Sin embargo, una nueva traba en la negociación podría boicotear la opción más firme que tenía Neymar para irse.

Luego de las reuniones que tuvieron el presidente del PSG, Nasser al Khelafi, y el copropietario del Chelsea, Todd Boehly, surgió una nueva complicación en lo que era el acuerdo para que el brasileño finalmente emigre del cuadro francés. Es que, una de las condiciones para esta transferencia, era el intercambio de ciertos jugadores que no tienen lugar en el equipo Blue y serían bienvenidos en París.

Se trata de el estadounidense Christian Pulisic y Romelu Lukaku, quien actualmente se encuentra a préstamo en el Inter. El problema, según reveló Thierry Henrry, una leyenda del fútbol inglés, es que el belga no quiere salir del equipo italiano, debido a que no le gustaría ir al PSG y tampoco tiene intenciones de volver a Inglaterra donde no es tenido en cuenta. Informa Voces Críticas.