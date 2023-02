Meghan Markle está furiosa con la Familia Real, porque considera que en el próximo evento histórico de la monarquía británica, la coronación de Carlos III, no quieren que esté presente; sobre todo Camilla Prker Bowles. Además, la duquesa está convencida de que ese desprecio también lo traspasan a sus hijos. Al parecer, la realeza solo aceptaría la visita de Harry.



La coronación del rey Carlos III y de su esposa tiene en vilo al Reino Unido. No se habla de otra cosa que no sean los preparativos de una ceremonia que no sucede desde hace más de siete décadas. Sin embargo, no todo es alegría en el entorno de la Familia Real, debido a que Meghan está muy enojada por el rechazo que siente por parte de la corona.





Según medios internacionales, la esposa del príncipe Harry cree que la coincidencia en las fechas de la coronación y el cumpleaños de su hijo Archie no es un detalle librado al azar. Ella no tiene dudas de que, tanto Carlos III como Camilla Parker, están deseando que no pueda asistir a su celebración. Informa Voces Críticas



A pesar de los interminables ataques de Meghan Markle hacia la Familia Real, ella tenía la esperanza de recibir una invitación formal, o de que al menos el rey británico demostrara algo de interés porque ella pueda acudir a su día especial. De todas formas, todavía hay tiempo para que sean invitados.





Desde la prensa local aseguraron que ni Harry ni su esposa, Meghan Markle, se presentarán en la coronación del rey Carlos III, a pesar de las ganas que tiene el monarca mayor de reencontrarse con su hijo menor. De esta manera, los duques de Sussex se quedarían festejando el cumpleaños de su hijo.