Un par de días después de lo pautado, este viernes nació Salvador, el primer hijo deBarbie VélezyLucas Rodríguez. La actriz dio a luz a las 17.05 en la Maternidad Suiza Argentina, el bebé pesó 3.500 kilos y quien confirmó la noticia fueAlejandro Pucheta, el padre de Barbie. “Bienvenido Salvador”, escribió el flamante abuelo, junto a una imagen de las huellas de su nieto para dar a conocer la buena nueva.

Por su parte Nazarena estuvo posteando como lo viene haciendo desde que confirmó el embarazo de su hija en LAM, donde se desempeña como panelista. La productora se mostró desde el sanatorio con la cofia reglamentaria, dando a entender que el nacimiento era inminente. Y un par de horas después, subió a sus redes dos emotivas imágenes de uno de los días más felices de su vida

Nazarena subió a sus historias una foto con el pequeño Salvador, observándolo con una mirada en la que transmitía todo su amor. “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente Barbie”, escribió junto al emoji de un corazón y otro que daba cuenta de la hora del nacimiento de su nieto”.

Sus más de dos millones de seguidores no tardaron en pasar a dejar sus saludos y felicitaciones. Su pareja Santiago Camaño, su compañeras en LAM Andrea Taboada y Estefanía Berardi, el director José María Muscari, la bailarina Silvina Escudero, la periodista Josefina Pouso, entre tantos otros que no querían perderse el emotivo momento.

Una semana atrás, Nazarena había subido a sus redes un divertido video en el que daba cuenta de la ansiedad con la que vivía la previa al nacimiento. Allí le pide a Barbie que se pare, se levante la remera y muestre la panza a días de dar a luz. “Que belleza esa panza, que en punta que se puso”, le dice la productora con una alegría que denota su voz, mientras su hija apenas aguanta unos segundos parada y vuelve a sentarse: “Te cansa todo, bebé. Ya estamos”, la alienta la mamá y empiezan a especular sobre el día del nacimiento del niño.

Barbie dice que si bien la fecha pautada es el 22, ella cree que puede nacer antes. Y arriesga el 18 a la noche, o el 19. “Yo pensé que el 22, pero no sé si llego”, reconoce la futura mamá, mientras su madre sostiene el 18, es decir, el sábado pasado. Por lo visto, Salvador no tenía mucho apuro en nacer y se tomó un par de días más en el vientre de su madre.

BARBIE VÉLEZ CONFESÓ CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS VERGÜENZA LE HIZO PASAR SU MAMÁ

Barbie Vélezpasó porLAMy se sometió a una imperdible entrevista de su mamá,Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente aÁngel de Britoen la conducción.

“Quiero saber,¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar?Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste(en televisión)que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’.El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había vistoy todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé.Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”.