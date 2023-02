Desde que asumió en la Monarquía, Camila Parker realizó cambios notables en la familia real y se ocupó de diversas tareas que previamente se encargaba la reina Isabel II.

Ahora se confirmó que la reina consorte se encargará de los establos reales de la reina Isabel II. El rey Carlos III heredó los caballos de carreras de su madre.

Los caballos de los cuales la amante y luego esposa de Carlos III, se debe encargar son 50 y tienen un costo de aproximadamente 1, 5 millones de libras al año y las ganancias no superan esta cifra.

Esto provoca que los establos tienen una gran pérdida de ganancias lo cual provocó que Camila agarrara el mando y tome grandes decisiones para frenar esto. Esta acción será un gran alivio para la monarquía ya que, la difunta Lilibet era amante de los deportes ecuestres y con esta acción su legado vivirá.

A pesar de no ser fanático de la equitación, el ex marido de la princesa Diana tuvo un breve periodo como jinete pero su gusto pasó y no volvió a hacerlo. Su actual esposa es la que heredó la pasión por el deporte.

La reina Camila Parker se encuentra llevando a cabo muchas nuevas ideas en la Monarquía. Esto muchas veces provoca escándalo con Carlos III aunque también se preparan para su coronación el 6 de mayo.