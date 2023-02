La novedad de los familiares de los participantes en la casa de Gran Hermano tiene una nueva curiosidad: además de que se vaya uno por día, pusieron en duda la forma de elegir a quien quede eliminado. En una charla casual, salió el tema y barajaron inquietantes posibilidades.

Anoche quien dejó Gran Hermano fue Florencia, la hermana de Camila, y las redes sociales explotaron al instante. Las gemelas eran pura dinamita, haciendo bromas permanentemente y disfrutando la mutua compañía. Los fans las comparaban con Julieta y su hermana, que eran mucho menos entretenidas, y no comprendían cómo se llegó a esa elección.

Florencia tuvo un mano a mano con Gladys, la mama de la Tora, y el recuento final de los votos echó a la melliza por una ínfima diferencia: obtuvo el 50,32%. Y lo primero que llamó la atención es que Camila tomó la salida de su hermana con mucha tranquilidad, como si ya supiera que iba a pasar.

Las teorías sobre la salida de Florencia de Gran Hermano

Más tarde, analizando lo sucedido, La Tora y Nacho comentaban el episodio con Camila. Y surgió el compromiso laboral de la arquera, que debía regresar a entrenar al club Independiente.

“Pudo haber sido como que Gran Hermano haya dicho ‘me la dejás un día más y te muestro la publicidad’, como puede ser que dijo ‘tomá, te doy esto, pongo’, entendés?”, arriesgó Lucila. Pero aclaró: “Es una manera de decir, son suposiciones”.

Nacho reafirmó la idea: “Sí, lo de Independiente fue”, aseguró. Y la Tora completó la teoría: “Capaz que dijo ‘si me la dejás un día más, que Florencia no vaya al club, yo muestro la publicidad, muestro la camiseta’ “, imaginó. Y agregó que probablemente la futbolista no sabría nada de todo esto.

Camila entonces contó algo que reafirma estas teorías: “Ella había coordinado sólo dos días para venir acá. Cuando pasó el tercer día, ya me dijo: ‘Yo vine tres días, ya estoy faltándole al club’”, comentó. Un televidente rescató este diálogo y lo publicó en Twitter: “La Tora y Camila exponiendo el fraude de Gran Hermano con los votos de esta noche”, tituló el video.

La opinión del público sobre el posible fraude de Gran Hermano

Las réplicas no se hicieron esperar, pero fueron tanto para seguir esta línea conspirativa como para negarla. “Mira Gastón, después nos llaman locos conspiradores”, escribió un fan en Twitter. “Ahí está el claro ejemplo de que manipulan todo. Ya no re da ganas de votar”, afirmó otro.

Y quienes niegan que la salida de Florencia estuviera arreglada lo justifican: “¿Si algo no sale como quieren es fraude? ¿Para qué lo miran si desconfían de todo?”, se pregunta un fan. “Como si no fuera posible que Camila este mintiendo por estrategia para que no la vean débil y la nominen”, supone otro.