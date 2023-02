Gran Hermano vive una semana atípica tras el ingreso de familiares de los seis participantes que siguen en carrera por los más de 15 millones de pesos en concepto de premios.

Ese clima terminó de enrarecerse con la gala de nominación que derivó en la salida de Fabián, el sobrino de Romina Uhrig. Cabe recordar que no sólo votaron los “hermanitos” sino también sus parientes.

El llamativo diálogo entre Nacho y su papá en Gran Hermano

Lo cierto es que en las últimas horas comenzó a circular con fuerza un clip en el que Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente y su papá Rodolfo intercambian perspectivas acerca de la votación.

“A la hermana de Juli por descarte”, se justificó el progenitor ante su hijo mientras charlaban solos en el jardín de la casa más famosa de la Argentina.

“Votamos igual”, le señaló su hijo, con una sonrisa en los labios. “¿Si? ¿Vos también a Fabi dos y a …?”, lo consultó Rodolfo, sabiendo la respuesta.

A continuación, el papá de Nacho explicó la lógica mediante la cual eligió a quién votar: “Con Gladys no porque hay muy buena onda. Con Valentina tampoco. Y con las mellizas tampoco. Entonces era por descarte. Pero no es que me caían mal, ¿eh? Juli me encanta”.

“Yo también voté así y por eso”, coincidió el joven de 19 años. “¿Votaste lo mismo que yo?”, volvió a preguntar “Rodo”, sorprendido y satisfecho con la coincidencia padre-hijo.

La reacción de las redes ante el diálogo de Nacho y Rodo

Como ocurre con cada contenido de Gran Hermano, las redes sociales no pudieron evitar analizar en detalle la secuencia y fueron muchos los que denunciaron algún tipo de fraude o complot.

“Están preparando la defensa para la gala de hoy, se notó mucho”, “Su gran amigo Juan ya le avisó todo, que no se note”, “Todos igual. Qué coincidencia como vienen siendo los votos de la Tora y Nacho”, “Qué sorpresa, ¿no?”, “Ya no saben qué inventar”, expresaron sólo algunos de los cibernautas.