El ex futbolista, Gerard Piqué, ha pasado se página y dejó atrás el amor que alguna vez sintió por Shakira, pero otras personas no lo hacen tan fácil y es el caso una cantante , Pamela Leiva.

En el festival Viña del Mar, la artista, Pamela Leiva, le dedicó una canción a Piqué y enloqueció a sus fans. Leiva es una reconocida cantante sudamericana y además ganó premios en el fin de semana pasado, premios Gaviota.

Cuando Pamela subió al escenario no dudó en cantar “Rata de dos patas” de Paquita la del barrio, esto hizo que sus fanáticos la acompañaran con palmas y eufóricos gritos, el objetivo de la cantante era más que claro, a su ex marido y para Piqué, este último foco de burlas cuando se trata de alguna infidelidad.

Piqué ya sabe que no es muy querido por la sociedad últimamente, y menos su novia, Clara Chía Martí, la mayoría de apoyo se lo lleva Shakira, aunque a la joven Clara no le guste, es así, y hasta ya la catalogaron cómo una persona que queda en segundo nivel o por debajo del ex futbolista o de la cantante colombiana.

Pamela Leiva no le tembló el pulso cuando estaba arriba del escenario y dijo : “Chupal* Piqué” y comenzó a cantar, luego de la canción, la frase de la artista se volvió viral en redes que hasta armaron un hastag con esa frase y demostraron el repudio hacia el ex de Shakira, quien parece no tener paz, informa Voces Críticas.