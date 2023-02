María Teresa Campos atraviesa un delicado estado de salud. Apenas come y solo se mantiene viva por el suero que tiene y mientras tanto su familia analiza las diferentes opciones que tienen para ayudarla.

Edmundo Arrocet, ex pareja de Campos criticó la forma en la que los hijos de ella manejan la situación en forma de reproche. Al escuchar su opinión, Alejandra Rubio, la nieta de la periodista salió a criticarlos fuertemente.

En el programa español “Fiesta” en donde Alejandra participa, indicó que Edmundo Arrocet no tiene la menor idea de lo que habla y le pidió que no opine más de un tema que no sabe.También le comentó que mejor piense sobre todo lo que dice.

La joven influencer no comprende cómo el humorista puede hablar mal de su abuela al conocer la información y es lo que trae muchos problemas en la familia. Aseguró que prefiere hacerse el tonto a hablar con la verdad, informa Voces Críticas.

Inmediatamente, Terelu Campos, hija de la comunicadora también atacó a Arrocet. Le dijo que es un sinvergüenza y no tiene que dar lecciones de vida a su familia.

Por el momento el actor chileno – argentino no salió a decir nada al respecto sobre este conflicto y se desconoce si pedirá disculpas. Edmundo y María Teresa se conocieron en 2012, en 2014 empezaron a salir y en 2020 se separaron definitivamente y de allí cad auno hizo su camino.