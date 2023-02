Luego de su paso por la casa de Gran Hermano, Thiago y Alfa protagonizaron una serie de cruces debido a la convivencia. En esta oportunidad, Medina le recordó a Walter Santiago que se apropió de la cocina cuando estaban en la competencia y se desató una discusión.

Esta situación comenzó durante un análisis de la estrategia de Romina Uhrig, quien se muestra siempre en la cocina y limpiando la casa. En este sentido, los exparticipante comentaron que es una forma de “manipular” al resto de los competidores.

“Ella era la dueña del lavarropa”, comentó Alfa, quien demostró su molestia con la exdiputada desde su eliminación. Inmediatamente, Thiago le paró el carro el Walter y disparó: “¿Por qué le teníamos que hacer caso a Alfa y no a Romina?”.

“Ella nos cocinaba, nos lavaba la ropa y preparaba todo. Hay que ser agradecido de lo que uno hace”, agregó el joven de González Catán. Por este motivo, le comentaron que todos los participantes deberían realizar todas las tareas de la casa. “Alfa y Romina monopolizaron la cocina”, sentenció Robertito, quien le recordó a Walter que trató a sus compañeros de “vagos”.

“No solo eso, no sabían cocinar”, retrucó el exparticipante más longevo del ciclo. “Si era por la Tora, se la pasaban comiendo pastel de papa”, agregó y desató la furia de Thiago. “Yo sé cocinar, pero no se movía de ahí”, recordó.

Alfa mencionó qué fue lo que más le molesto de Thiago en Gran Hermano

Poco después de su eliminación, Alfa visitó a Ángel de Brito y habló acerca de su paso por la casa. Cuando fue el turno de Estefi Berardi, esta quiso saber por qué Alfa le dijo “putona” a Daniela. “Me molestó que yo estaba en el dormitorio durmiendo y eso era un descontrol. Una vez, prendí la luz y tenía dos camas ocupadas como si fuera un albergue transitorio”, aseguró Walter Santiago.