Cerca del mediodía de éste sábado 25 de febrero, en la plaza Independencia de la ciudad de Concepción, un hombre y una mujer fueron sorprendidos en un vehículo particular, tipo utilitario, transportando una decena de animales que llevaban encerrados en jaulas. Una mujer que pasaba por el lugar junto a su perro advirtió la situación ya que el can se había detenido frente a la camioneta y no paraba de ladrar.

Ante está situación se dió a aviso a la policía y al Ministerio Público Fiscal, que tomó intervención a través de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, que conduce Ramón Enrique Rojas.

Jaulas con animales

Al inspeccionar el vehículo, se encontraron más de 10 jaulas con perros cachorros de raza, gatos, un cerdo y un mono. Al ser consultados, los transportistas que venían desde Córdoba no pudieron justificar el orígen de los animales así como tampoco contaban con la debida autorización del SENASA.

El procedimiento estuvo supervisado por Leonardo Mery, Secretario de la fiscalía interviniente.

El funcionario indicó que de acuerdo a diferentes versiones, la pareja habría estado ofreciendo los animales por la zona.

La pareja quedó demorada por orden del fiscal y se procedió al secuestro provisorio de los ejemplares.

“Estamos investigando si se trata de un posible caso de mercado negro de estos animales. La pareja venía de otra provincia sin la documentación correspondiente ni permisos de traslado. Ahora están demorados y los animales resguardados provisionalmente hasta tanto se justifique la procedencia y se examine la documentación correspondientes”, sostuvo el funcionario del MPF.