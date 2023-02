Finalmente podrás tener tu momento de Oprah Winfrey, pues el príncipe Harry ha anunciado un evento en el que conversará sobre su libro biográfico “Spare” junto a un especialista en traumas infantiles, y podrá responder a cualquiera de tus preguntas al prepagar la entrada al en vivo.

El evento en modo de conferencia será transmitido en vivo y en directo el sábado 04 de marzo, y cada entrada tendrá un costo de 30 euros por persona. Además de la presencia del duque de Sussex, estará presente un coach experto que hablará sobre temas como el duelo, la pérdida de un ser querido, y la superación del dolor. Cada uno directamente relacionado con la sinopsis de En la sombra.

El experto y doctor, llamado Gabor Maté es también autor de otro libro llamado The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture, el cual se centra en cómo la sociedad occidental enfrenta los problemas de salud mental.

Por otro lado, uno de los beneficios que tendrá cada espectador será el de hacerle una pregunta al hijo menor del rey Carlos III que podrá estar relacionada a sus traumas del pasado, los cuales son tratados tanto en su obra biográfica como en el documental de Netflix protagonizado por sí mismo y su esposa, Meghan Markle.

En las sombrapublicado a principios de este año por la editorial Penguin Random House cuenta las memorias del príncipe Harrydesde su perspectiva como el “repuesto” en la línea de sucesión al trono británico. El libro se convirtió rápidamente en best-seller vendiendo más de 700 mil copias a nivel mundial.

Para conocer más detalles del emocionante evento puedes visitar: www.PrinceHarryMemoir.com.