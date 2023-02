Samantha Casais se había consagrado como la ganadora del Bake Off edición 2020 pero a raíz de un fuerte revuelo en las redes sociales sobre que ella no era amateur, fue descalificada y recibió cientos de críticas, algo que le jugó una muy mala pasada y recordó como atravesó esa dramática situación.

En una entrevista que le concedió a Intrusos, en América TV, la jóven reveló que llegó al punto de pensar en quitarse la vida por los hostiles comentarios que recibió y además de apuntar contra la producción del reality, contó que uno de los jurados no quedó conforme con la situación.

“No pensé que iba a ser así porque no me estaba inscribiendo en Gran Hermano ni nada de eso, era un reality de tortas y ya. Encima fue en medio de una pandemia en donde había solo eso para ver y era agarrar las redes y hacer pelota a alguien”, argumentó en un primer momento.

Samantha Casais habló del post Bake Off.

Sin embargo, lo más duro para la pastelera se produjo cunado desde la producción decidieron expulsarla y hacerla devolver el premio por la cantidad de mensajes negativos que recibió: “Sentía tanta tristeza que pensaba que lo único que me iba a sacar de todo eso era dejar de existir”, contó.

“No creo que iba a llegar a eso, pero me lo explicó el psiquiatra. Era tal mi tristeza y tanto el dolor que sentía que me parecía que esa era la única salida”, sostuvo la exparticipante de Bake Off.

Luego de ganar el premio, fue expulsada y debió devolverlo.

Además, Samantha Casais hizo una fuerte exposición al señalar cuál fue el rol que le “asignaron” luego de las ediciones que salieron al aire: “Te hacían decir un par de cosas como para que hagas un poco de picante, pero lejos estaba de pensar que iban a hacer de mi la villana. No mostraban que yo ayudaba a mis compañeros”.

“¿Yo voy a engañar a toda una mega producción? Si ponías mi nombre y salían las cosas. Creo que Christophe quedó muy enojado con la situación”, sentenció Samantha Casais sobre la experiencia que tuvo en Bake Off hace más de dos años.