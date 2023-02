No son días fáciles para Romina Uhrig. La ex diputada nacional del Frente de Todos es una de las participantes fuertes de Gran Hermano 2022 y presenta serias chances de quedarse con los más de 15 millones de pesos en concepto de premio.

Sin embargo, Romina está muy angustiada por el hecho de no ver a sus hijas hace más de cuatro meses. En efecto, durante el ingreso de familiares a la casa más famosa de la Argentina, no pudo ocultar su decepción al observar cómo entraba su sobrino Fabián.

El particular pedido de Romina a su sobrino antes de que salga de Gran Hermano

Lo cierto es que tras la salida de Fabián, Uhrig puso muy mala cara, se alejó del resto de sus compañeros y fue directamente a la habitación, donde comenzó a llorar desconsoladamente.

De inmediato, Julieta Poggio apareció en el cuarto para intentar consolar a su amiga y le insufló palabras de aliento para intentar sacarla del pozo en el que se encontraba.

Molesta con la votación de los hermanitos y sus familiares que derivó en la salida de su pariente, Romina dijo: “Capaz que dijeron ‘ella quería ver a las hijas’. Pero es mi sobrino y es mi contención acá”,

Al mismo tiempo, la concursante de Gran Hermano reveló que “es muy feo porque sentía parte de las nenas, de mi familia estando él acá”.

En ese momento, Julieta expresó que quizás la producción se apiade de la ex legisladora oficialista y organice el ingreso de sus tres hijas. “No quiero estar pensando porque sino me hago ilusión… Aparte todos estos días estuve mirando la puerta...”, replicó su interlocutora.

A continuación, Uhrig le confesó a Poggio que le hizo un especial pedido a Fabián antes de que abandone el popular reality tras un fugaz paso de pocos días.

“Le dije que quería que organicen con mis amigos y mi familia un almuerzo. Que iba a estar unos días en un hotel, pero que quería verlos a todos. Y le pedí que le revisara el teléfono a Mía. El Instagram, que le mire todo”, develó.