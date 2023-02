Karol G y Shakira lanzaron “Te quedó grande” y el tema inmediatamente generó repercusión a nivel global. Las cantantes se dirigieron de forma picante a sus ex parejas, Piqué y Anuel AA.

Tras el gran éxito en poco tiempo, la autora de “Provenza” salió a festejar el furor de la canción y de su álbum junto a otras amigas del mundo de la música. Entre ellas estaban Lola Índigo, Bad Gyal, Natti Natasha y Tini.

Las artistas internacionales subieron al escenario y se pusieron a cantar “Bichota” de la artista colombiana. Al presenciar este único momento, el público se mostró muy feliz y enloqueció generando un momento único y fantástico.

LAS VERDADERAS BICHOTASSS JUNTAS 💘💘💘 @TiniStoessel, @NattiNatasha, @lolaindigomusic y @bad_gyal_pussy se subieron al escenario para darlo TODO con @karolg en el lanzamiento de su nuevo álbum #MañanaSeráBonito y no podemos creer el momentazoooo que acabamos de vivir 🥵 pic.twitter.com/LXbBnzxhxb — FM LIKE (@fmlike971) February 25, 2023

El tema salió este viernes y ya tuvo más de 30 millones de reproducciones hasta el momento. Karol G agradeció en sus redes sociales a todos sus seguidores por el amor que le brindaron y por mostrarse muy felices por el fabuloso trabajo que hicieron.

La canción “TQG” está hecho para Anuel AA y Piqué quienes fueron acusados de infieles y malos hombres. Shakira dice que su ex esposo se olvidó de su amor y que actualmente no le duele verlo con otra mujer.

Y una de sus grandes frases fue que, luego de dejar al ex jugador de fútbol se puso mas dura, mas buena y más leve. Con esto deja en claro que ya lo superó y no espera nada de su ex pareja.