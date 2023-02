Si bien la llegada de los familiares a Gran Hermano revolucionó la casa, la participación estelar de Rodo Castañares, el papá de Nacho, tomó un fuerte protagonismo entre los participantes y también entre las cámaras, algo que según se supo, viene desde hace un tiempo bastante prolongado.

Es así que desde el momento en que puso un pie en la casa más famosa del país, Rodolfo se siente como un pez en el agua y en más de una ocasión declaró ante las decenas de cámaras que desea quedarse por lo fascinado que está con su estadía en el reality.

Sin embargo, esto no es algo nuevo para el padre del hermanito porque en el porgama de La Noche de Los Ex, Daniela Celis hizo una tremenda confesión: “Me encanta este Rodo, pero antes de salir de la casa, Nacho me contó que él hizo la audición en Gran Hermano de España y no había quedado”.

Salió a la luz que el papá de Nacho hizo el casting de Gran Hermano España.

En ese momento, la sorpresa se apoderó de la escena y el conductor del segmento, Roberto Funes exclamó: “Nos estamos enterando de algo importante. Tal vez a través de su hijo está viviendo Gran Hermano”, sostuvo.

Allí Alfa, que no tuvo una buena química desde el exterior con Rodolfo Castañares lanzó, fiel a su estilo, un feróz comentario: “Está jugando todo el tiempo”, comentó, mientras que Ximena Capristo le dio la derecha al padre de Nacho: “Es un gran personaje para la casa”, cerró.

En tanto, Rodo continúa en competencia junto con Gladys, la mamá de La Tora, Camila, hermana de Julieta Poggio, y Valentina, la hermana de Marcos, de los cuales uno de ellos será el siguiente familiar eliminado de Gran Hermano para luego determinar quién será el ganador de la prueba del líder en las semanas previas a la gran final del reality.