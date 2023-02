El rey emérito, Juan Carlos I se encuentra envuelto en un terrible escándalo. A pesar de sus incansables maniobras para mantener su vida privada lejos de los alcances de la prensa, recientemente se conoció una noticia que conmocionó a la Familia Real y, sobre todo, al rey Felipe VI que ya no sabe cómo controlar a su padre.



Según la periodista, Pilar Eyre, Juan Carlos I estaría nuevamente enfrentando una disputa por paternidad. Pero esta vez no es como las anteriores, porque la mujer que dice ser su hija no reconocida, y de quien no se sabe el nombre, sería una integrante de la aristocracia muy reconocida. Ante este escándalo, las especulaciones comenzaron a circular.





No sería raro que, teniendo en cuenta el prontuario amoroso de Juan Carlos I, aparezcan hijos no reconocidos en diferentes partes del mundo. El rey emérito cuenta con una larga lista de hombres y mujeres que dicen ser sus primogénitos. Sin embargo, este caso es muy particular porque se trataría de una figura pública.



A su vez, Pilar Eyre reveló un dato estremecedor sobre la conducta del padre del actual rey de España. Al parecer, Juan Carlos I habría estado con más de mil mujeres a lo largo de su vida, pese a estar casado con la reina Sofía, quien tolera esta conducta de su esposo con tal de evitar las polémicas. Informa Voces Críticas





Por este tipo de escándalos es que el rey emérito, Juan Carlos I decidió que lo mejor era residir fuera de España y buscar refugio en tierras árabes, donde tiene el control absoluto de su vida privada. Sin embargo, a pesar de sus intentos, la prensa no le pierde pisada y, de vez en cuando, obtiene alguna información sobre la vida privada del monarca.